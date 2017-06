Afdankertjes Koningsdag worden nieuwe collectie op Fashion Week

Alleen ontwerpen in niet meer voldoende Peter Leferink, hoofddocent Amfi

Tijme Veldt (Rietveld) wilde met zijn collectie een statement maken over dure merkkleding. Hij gebruikte voor zijn designs de kleding en labels van goedkope merken als C&A en H&M, waardoor het duidelijk zichtbaar werd waar zijn ontwerp van is gemaakt.



Grote veranderingen

Tijdens het designproces confronteerde Leferink de designers telkens met hun keuze voor het gebruikte materiaal. Hij wilde weten: komen de gebruikte ritsen ook uit het afval of zijn ze zelf gekocht? Wat voor verf is er gebruikt? En waar komt het garen vandaan?



Leferink is van mening dat de modeindustrie grote veranderingen moet doormaken. "Alleen ontwerpen is niet meer voldoende. Een designer is nu ook een developer." Volgens Leferink dient een designer rekening te houden met innovatie en duurzaamheid. "Een student onderzocht hoe je duurzaam kleurpigment kon verkrijgen uit bacteriën. Dan denk je verder dan alleen kleding ontwerpen."



Binnen de groep waren de meningen verdeeld over de noodzaak van duurzame kleding en het succes hiervan in hun collectie. Een ontwerper wil laten zien wat voor mooie kleding je nog uit een berg tweedehands afdankertjes kunt maken, maar vond het minder belangrijk of dit proces geheel duurzaam is geweest. Een ander trok de term duurzaamheid in twijfel. Is natuurlijke verf dan wel zo goed voor het milieu? "De discussie over wat duurzaam is of wat het moet zijn, is belangrijk. Alleen dan komen we tot een betere wereld."



