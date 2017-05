Acht uur. De kracht van stilte.

Ik ben bij het herdenkingsdiner in het Concertgebouw, georganiseerd door Entrée, Young Stedelijk en Club Foam. Dat zijn de jongerenclubs van het Concertgebouw, het Stedelijk en Foam. Altijd mooi, jongerenclubs, vooral als die 4 mei herdenken en al helemaal in een tijd dat daar van meerdere kanten aan wordt gezaagd.



Ondertussen legt Windgassen uit wat Entrée precies is. Het is voor mensen onder de 35. Voor twee tientjes per jaar krijg je basically - die citeer ik even - korting op alle concerten in het Concertgebouw en ze organiseren nog afterparty's en events ook.

"Zo zeggen we tegen jongeren: joh, kom eens kijken, het is niet eng of elitair hier."

Goed, de lakmoesproef dan. Hoeveel van de Entréeleden zaten vroeger verplicht op vioolles, schat ze?



"De helft."



We laten het onderwerp rusten.