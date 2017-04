25 terrassen met extra lang zon

Centrum

Waar vind je in het centrum een terras waar de rolkoffers niet over je tenen rijden? Wij koppen 'm graag in: Hanneke's Boom en Roest. Ja, horen we u denken: zo kan ik het ook. Okay dan: de Soundgarden, het terras zit aan de kant van de Lijnbaansgracht. Lekker rustig is het terras van Pension Homeland, dat van onze recensent vijf sterren kreeg. En hoewel hier het rolkoffergevaar wat groot is, zit je op de terrasjes op de Nieuwmarkt ook nog verassend lang in de zon.