10 retraites om tot rust te komen in een drukke stad

Daarom zijn ze er nu voor vrouwen. Poleon: "Mijn missie is de zichtbaarheid en het succes van ondernemende vrouwen te vergroten."



Er is onder meer een vierdaagse cursus om de hoek. Of bezoek een high tea of een netwerkborrel: 20 juli is er een in ­samenwerking met de Bazaar Network Academy in het DeLaMar Theater.



4. In balans bij de Consciousclub

Elizabeth Plokker en Charon Tolhuizen leerden elkaar kennen tijdens een retreat op een Thais eiland en besloten dat zo'n plek ook in Amsterdam moest bestaan. Ze begonnen de Conscious Club op de Lauriergracht. Er zijn yoga-, breathing-, martial arts- en meditatielessen, lezingen en ceremonies.



Plokker: "Een retreat in het buitenland is geweldig, maar zie de rust die je daar vond maar eens vol te houden als je thuis weer op de fiets stapt. Hier leer je om ook in de drukke stad mindfull en in balans te zijn."



Deze zomer kun je aan boord stappen van een elektrische boot voor ceremonies of meditatielessen en lessen volgen in het park.