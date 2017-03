We vieren de lancering van Van Amsterdamse bodem, een nieuw platform voor voedselinitiatieven. De zaal is goeddeels gevuld met voedselmensen die op dat platform terecht willen komen.



Wethouder Abdeluheb Choho, tenslotte verantwoordelijk voor duurzaamheid in deze stad, steekt een gouden spatel in een zak aarde en daarmee is het platform officieel online.



De eerste spreker is boer Wil ­Sturkenboom, die bij Halfweg een perceel met 35 soorten fruit heeft, met een wandelroute er doorheen. "Iedereen mag proeven. Alleen, aan het eind even vertellen hoeveel je geproefd hebt."



Ook zegt hij, en mij doet hij daar een groot plezier mee: "Witlof is minder sexy dan we gedacht ­hadden."



En zo ben ik terecht gekomen in een wereld waarin mensen met ­elkaar praten over witlof alsof het niks is, en ook over oesterzwammen, het hergebruik van afval, ­fermenteren.



Een man in de zaal wil graag iets toevoegen. "Je kunt oesterzwammen ook fermenteren."