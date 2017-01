Zo meteen gaan de nieuwjaars­praatjes over kunsten in de stad beginnen in Pakhuis de Zwijger. Op de statafels staan borden met paprika, radijs en ijsbergsla, maar dat kan ook een of andere kool zijn, we zullen het nooit weten.



Inmiddels gaat Orville behoorlijk los op Spain. Dat nummer blijkt als achtergrondmuziek toch nogal een zenuwennummer te zijn en de zanger wordt beleefd verzocht instrumentaal verder te gaan.



Goede les voor elke organisatie: nodig nooit een band uit die te goed is voor behang, en al helemaal niet als het ook nog eens erg enthousiaste band is.



Het woord is aan Clayde Menso, scheidend directeur van het AFK, en hij praat over diversiteit en verbindingen maken, want daar gaat het in Pakhuis de Zwijger al snel over, ook dit kalenderjaar.



Egbert Fransen, directeur van het Pakhuis, kondigt de volgende sprekers aan. "Voordat massaal de wereldvrede uitbreekt...," waarna hij een stilte laat vallen, en ja hoor, een man in het publiek roept ook nog: "Dat gebeurt nooit!"



Fransen: "... zijn er nog wel een paar probleempjes op te lossen."

En daar zijn George & Eran, een arabier en een jood. "Zo ziet hoop eruit."