'Moet je al die anarchisten zien zitten'

Barman: "Oh? Die docu? De kop in NRC was: knap hoe je iets saais kunt maken over Iggy Pop. Maar ik wil je avond niet bederven."



Ik neem plaats in de kleine zaal van Paradiso. Voor me, de ene man tegen de andere: "Moet je nou al die anarchisten in de zaal zien zitten."



Ik kijk om me heen en inderdaad: hier zijn in vervlogen tijden universiteiten bezet, nachtenlang hebben ze gediscussieerd over statuten en Nicaragua en de onafhankelijke republiek Staatsliedenbuurt en er is ook op zijn tijd met een baksteen gegooid, die twee voor me voorop.



Presentator Menno Grootveld heeft nog iets spannends: "Heel, heel, heel, heel misschien hebben we straks Iggy zelf op Skype vanuit New York!" (Zo'n opmerking die je later thuis in je blocnote terugvindt, en dat je dan denkt: verhip, ja.)



Grootveld: "Na afloop hebben we de verkiezingen op een beamer. Dan kunnen we zien welke verschrikkelijke fouten het Nederlandse volk nu weer heeft gemaakt, maar eerst gaan we naar de film kijken. Veel plezier!"