'Mensen komen speciaal naar de Czaar Peter vanwege deze titel'

'Heel veel," zegt Laura Wienesen van cadeauwinkel Not just a gift en de voorzitter van de winkeliersvereniging resoluut. "Dankzij de aandacht die we erdoor kregen is er echt meer publiek naar onze straat gekomen. Ik hoorde zelfs van bezoekers van buiten Amsterdam dat ze speciaal naar de Czaar Peter kwamen omdat ze erover gelezen hadden."



Ook zijn er volgens Wienesen een heleboel nieuwe winkels bijgekomen. Zo kunnen liefhebbers sinds deze zomer in de straat terecht bij de eerste pindakaaswinkel van Nederland. Ook opende begin november op de kop van de straat het vegetarische buffetrestaurant Spirit, dat vorige week door Paroolrecensent Hiske Versprille nog beoordeeld werd met een 8-.



Vorig jaar openden verder onder meer stadsbakerij Het Wilde Brood, bordenwinkel Bord aan Tafel, drankwinkel Black Magic Bottle Shop, Taarten van Linn en conceptstore Re-Bell de deuren.



Parkeerplaatsen

Het laatste leegstaande pand in de straat zal door de ondernemers uit de straat gezamenlijk gehuurd worden, zegt Wienesen. "Het moet een ruimte worden voor popupzaken."



Op dit moment ligt de straat er volgens Wienesen bij als een zandbak, omdat alle parkeerplaatsen worden vervangen door bloembakken en fietsenrekken. Parkeren kan voortaan twee straten verderop, waar in de Kraijenhoffstraat 26 nieuwe parkeerplaatsen zijn gemaakt. Ook wordt de straatverlichting vervangen.



Dat de straat nu onder handen wordt genomen, is volgens Wienesen mede te danken aan de titel. "De aandacht voor de straat helpt natuurlijk om met de gemeente in gesprek te gaan."



Nieuwe titel

De werkzaamheden - die volgende maand klaar moeten zijn - waren wel de reden om dit jaar niet opnieuw een gooi te doen naar de titel voor leukste winkelstraat, maar volgend jaar gaan de ondernemers het weer proberen. Concrete plannen om dan weer genoeg stemmen te bemachtigen zijn er nog niet, maar daarvoor heeft de ondernemersvereniging nog een jaar.



Het bordje met 'leukste winkelstraat' mag trouwens gewoon blijven hangen in de Czaar Peterstraat, omdat die voorzien is van een jaartal. Het nieuwe bordje komt te hangen in De Zwanestraat - Kromme Elleboog in Groningen.