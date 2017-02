'Jij mag altijd over mijn zwarte loper,' zegt de host

De lobby van Tuschinski stroomt langzaam vol. Zo gekleurd is het hier niet vaak. Naast me loopt Imanuelle ­Grives, grote ster uit Alleen Maar Nette Mensen, de trap op. Ze is gewikkeld in een zilveren jurk en dat is een Surinaamse jongeman ook opgevallen.



Hij zegt, inclusief elegant armgebaar: "Jij mag altijd over mijn zwarte loper." Grote grijns erbij.



Zodra hij weg is, hoor ik achter me: "Nou, hij is in elk geval lekker direct, zullen we maar zeggen." Het leek mij eerlijk gezegd al een zin waar slechts een enkeling mee wegkomt.



Het programma gaat bijna beginnen. Buiten op de rookstoep staat Prem Radhakishun nog een hoop kabaal te maken. "Ik ben zwart, ik ben laat."