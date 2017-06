Zo wist Mourinho van Ajax te winnen in de Europa League

Iedereen zei dat Ajax beeldschoon voetbal speelde, en dat de schoonheid van het spel belangrijk is en bla, bla, bla. José Mourinho

Vervolgens blokkeerde hij De Ligt ook nog door hem bij balbezit onder druk te laten zetten door Fellaini, waardoor hij geen andere keuze had de bal terug te spelen naar Onana of Sanchèz. Doordat het middenveld werd geblokkeerd, werd Sanchèz geforceerd telkens een lange bal te spelen - en dat was wat Mourinho wilde: "We zijn langer en dominant in de lucht."



Aan de andere zijde van het veld liet hij Pogba bij een aanval van Ajax niet achter Klaassen aan gaan. "We lieten onze achterste man dat gat dichten. Als de bal hoog binnenkwam voor hun vleugelspeler, dan zou de centrale verdediger die man aanvallen en zou Herrera het gat dat daardoor ontstond in het midden vullen."



'Bla, bla, bla'

"We spelen beter als we bewust zijn van onze eigen zwakten," zegt hij. "Iedereen zei dat Ajax beeldschoon voetbal speelde en dat de schoonheid van het spel belangrijk is en bla, bla, bla. Onder 'mooi voetbal' versta ik dat we de tegenstander niet geven wat hij wil; wat belangrijk was, is dat mijn spelers wisten dat daar geen twijfel over mag zijn - achterin mag alleen in noodsituaties worden overgegaan tot creativiteit."



"Dat is waar we het spel wonnen. We bouwden het spel nooit op via de centrale verdediging naar het middenveld, omdat Ajax juist goed is in het veroveren van de bal door daar druk te zetten," aldus Mourinho. "Als de bal daar niet is, waar moeten ze dan druk op zetten?"



