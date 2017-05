Ziyech bedankt voor uitnodiging Marokko

De Ajacied ligt al maanden in de clinch met de bondscoach, nadat de Fransman Ziyech in januari buiten zijn selectie voor het toernooi om de Africa Cup had gelaten. Dat zat de middenvelder zo hoog dat de kwestie volgens hem "persoonlijk" was geworden.



Ziyech gaf eerder al aan wel graag voor de nationale ploeg uit te komen in de toekomst, maar niet zolang Renard het voor het zeggen heeft.



Naast Ziyech zijn ook Feyenoorder Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat en Yassin Ayoub van FC Utrecht en Mimoun Mahi (FC Utrecht) opgeroepen voor het Marokkaans elftal.



Ziyech speelde tot dusver negen interlands voor Marokko. In oktober vorig jaar was hij een van de 30 genomineerden voor de titel Afrikaans voetballer van het jaar.