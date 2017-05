Welke elf spelers gaan Ajax in de finale bestrijden?

Niet alleen Smalling heeft lengte, ook op het middenveld lopen twee flinke jongens. Marouane Fellaini (1.94m) en Paul Pogba (1.91m), United betaalde meer dan 100 miljoen euro voor de Fransman, zijn twee van de drie spelers die Lasse Schöne, Davy Klaassen en Hakim Ziyech het heel lastig gaan maken. Ook bij dode spelmomenten zijn ze heel bruikbaar voor Mourinho.



De meeste creativiteit komt van de voeten van de derde middenvelder: Ander Herrera. De Spanjaard (27) bemoeit zich veel met het spel van Manchester United. Echt effectief is hij niet. Elk seizoen sluit hij af met slechts een handvol assists en doelpunten.



Aanval

In de punt van de aanval mist de echte nummer 9 van de steenrijke club. Zlatan Ibrahimovic scheurde in de kwarfinale tegen Anderlecht zijn kruisband en mist daardoor de finale tegen zijn oude club. De Zweed baalt nog meer omdat de finale wordt gespeeld in zijn geboorteland.



Wie zijn vervanger wordt tegen Ajax is nog niet helemaal duidelijk. Mourinho gunt de laatste weken die plek aan talent Marcus Rashford en miljoenenaankoop Anthony Martial. Engelse media verwachten een basisplek voor de 19-jarige Rashford. De spelers zijn in ieder geval vergelijkbaar.



Rashford en Martial zijn geen typische puntspelers. De rechtsbenige aanvallers zijn beweeglijk en hebben relatief veel beweging en diepgang. Ook beschikken ze beiden over een individuele actie. De derde optie in de spits is nog good old Wayne Rooney.



Vanaf rechts wordt een van hen bediend door Jesse Lingard. De buitenspeler staat al sinds 2012 onder contract bij Manchester United, maar is inmiddels al vier keer verhuud aan een andere club. Pas sinds de komst van Louis van Gaal speelt hij met grote regelmaat.



Vanuit een vrije rol op links speelt misschien wel de grootste smaamaker van het team: Henrik Mkhitaryan. De Armeniër is technisch begaafd, tweebenig en heeft een uitstekend oog voor de ruimte. Veel aanvallen beginnen bij hem.



Niet alleen een Europese hoofdprijs is belangrijk om het magere seizoen van Manchester United te redden. Door de zesde plaats in de eindranglijst van de Premier League is de ploeg van Mourinho niet geplaatst voor de Champions League, tenzij gewonnen wordt van Ajax. De winnaar van de finale speelt na de zomer zeker in de meest prestigieuze competitie van Europa.