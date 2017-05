Wat kan Ajax van Olympique Lyon verwachten?

5. Heeft Ajax kans tegen Olympique Lyon?

Voor het eerst in twintig jaar tijd staat Ajax weer in de halve finale van een Europees toernooi. Dat alleen al is een zeer bijzondere prestatie. Kansloos is Ajax zeker niet.



De achterste linie van Olympique Lyon blinkt zowel verdedigend als opbouwend niet uit. De ploeg heeft al meer dan veertig tegendoelpunten geïncasseerd dit seizoen. Als Ajax net als in de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 druk weet te zetten, dan liggen er zeker in de eigen Arena kansen op een mooie uitslag.



Wanneer de finale op 24 mei in Stockholm bereikt wil worden, is meer nodig dan een goed thuisduel. In het terugduel met Schalke 04 verspeelde Ajax bijna de 2-0 voorsprong die het in eigen huis had opgebouwd. Bosz moet in Lyon zijn spelers anders voorbereiden dan in Gelsenkirchen.