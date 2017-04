Waar zijn die 600.000 Ajaxaandelen heen?

Ajax is sinds een week deels eigendom van verzekeraar NN uit Den Haag. Dat is een logisch gevolg van de overname van de Amsterdamse branchegenoot Delta Lloyd, eerder dit jaar. Delta Lloyd bezat al sinds de beursgang van Ajax bijna 1,6 miljoen aandelen, goed voor ruim 8,5 procent van de club.



Een week geleden droeg de verzekeraar al zijn aandelen in andere bedrijven over aan NN, met zijn diepe Nationale Nederlandenwortels in het Rotterdamse. In die portefeuille zitten onder andere de aandelen in de Amsterdamse jeneverstoker Lucas Bols, de aandelen in chemiegigant DSM en dus de aandelen in voetbalclub Ajax.



Elders ondergebracht

Alleen zit NN na de overdracht volgens de registers van toezichthouder AFM voor heel wat minder aandelen in de club dan Delta Lloyd. NN heeft een belang van bijna 5,3 procent.



Delta Lloyd en NN verschaffen geen opheldering. "Wij doen nooit uitspraken over individuele beleggingen," zeggen woordvoerders van beide bedrijven. De aandelen kunnen alsnog opduiken, omdat de formele afhandeling van de overname pas afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden.



Een andere optie is dat het belang in meerdere delen geknipt elders is ondergebracht. Daarvoor is geen officiële melding nodig.



Sinds de beursgang in 1998 is een controlerende 73 procent van de aandelen overigens in de veilige handen van de Vereniging Ajax. Slechts 4,4 procent wordt via de beurs verhandeld.