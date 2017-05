Voetballers van AFC en AGB vieren kampioenschap

Amateurvoetbal

Het was een uitstekend weekeinde voor AFC. Het eerste zaterdagteam werd tegen Woudenberg kampioen in de eerste klasse A. Door een doelpunt van invaller Thijs de Graaff werd het vijf minuten voor tijd 2-2 en door het gelijkspel was de titel een feit. Een paar uur later werd het feest nog groter op sportpark Goed Genoeg. Door een 4-1 overwinning bij Barendrecht speelt het eerste zondagteam van AFC ook volgend seizoen in de tweede divisie. Matthijs Jesse maakte twee doelpunten voor de ploeg van coach Ton du Chatinier.



Naast AFC zaterdag was er dit weekeinde nog een Amsterdamse kampioen te noteren. AGB pakte de titel in de zondag tweede klasse B door een 3-0 overwinning bij United/DAVO. Het was voor AGB het tweede kampioenschap op rij. Coach Senel Cebar kreeg na de wedstrijd een nat pak. Hij werd door zijn spelers in de sloot gegooid.



JOS heeft in de strijd tegen degradatie in de zondag hoofdklasse A een belangrijke overwinning geboekt. De ploeg van coach Roy van der Mije won met liefst 9-1 van het al gedegradeerde Dieze West. JOS staat door de overwinning op tiende plaats, maar is nog niet veilig. De voorsprong op nummer veertien Alverna is met een uitwedstrijd tegen SWZ Boso Sneek op het programma drie punten. De nummer veertien speelt nacompetitie om lijfsbehoud



Basketbal

De basketbalsters van regerend landskampioen Loon Lions moeten woensdag winnen van Grashoppers. De ploeg van coach Molly McDowell verloor zaterdag in Katwijk de derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs na een 30-25 voorsprong bij rust met 63-55. Grashoppers heeft daardoor een 2-1 voorsprong genomen in de best-of-five-serie. Lions moet woensdag de vierde wedstrijd, opnieuw in Katwijk, winnen om niet dan al de landstitel kwijt te zijn.



Cricket

Dosti heeft in de eerste competitieronde van het seizoen de derby tegen ACC overtuigend gewonnen. Op het Loopveld was de verliezend finalist van vorig jaar met zeven wickets verschil te sterk. VRA, de derde Amsterdamse club in topklasse, ging op eigen veld met vijf wickets verschil onderuit tegen regerend landskampioen Excelsior.



Handbal

De handbalsters van VOC hebben de eerste wedstrijd in de strijd om het landskampioenschap tegen Dalfsen gewonnen. De ploeg van interim-coach Ricardo Clarijs moest wel diep gaan. VOC won pas na verlenging met 29-28. VOC toonde in de verlenging karakter. Een 28-25 achterstand werd goedgemaakt. Het was uiteindelijk Sharon Bouter die in een uitverkochte sporthal Elzenhagen in de laatste minuut van de extra tijd het winnende doelpunt maakte. De tweede wedstrijd in de best-of-three-serie is zondag in Dalfsen. Bij winst is VOC na zes jaar weer landskampioen, bij een nederlaag volgt een week later in Amsterdam een beslissingswedstrijd.



Hockey

De hockeyers van Qui Vive zijn na een seizoen weer gedegradeerd uit de hoofdklasse. De club uit De Kwakel verloor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen met 3-1 van HGC. Sjors de Haan maakte voorlopig het laatste doelpunt van Qui Vive op het hoogste niveau. Hurley verloor met 5-1 van Den Bosch, maar kan zich via de play-outs nog veilig spelen. Amsterdam won met 3-1 bij Almere en speelt in de play-offs om de landstitel tegen Rotterdam. Voor Pinoké is het seizoen na de 4-2 zege op Tilburg voorbij.



Korfbal

Marc Broere is verkozen tot beste korfballer van het jaar. De 37-jarige Amsterdammer, die nog een jaar doorgaat, haalde vorige maand met Blauw-Wit verrassend de finale om de landstitel in de Ziggo Dome die werd verloren van TOP uit Sassenheim. Het was niet de enige prijs voor Blauw-Wit. Marloes Frieswijk werd het talent van het jaar bij de vrouwen en Frank Mostard maakte het doelpunt van het jaar.



Roeien

De mannen acht van Nereus heeft de wereldbekerwedstrijd in Belgrado gewonnen. De verenigingsboot bleef in een spannende race Engeland en Rusland voor. Nereus had een primeur. Stuurvrouw Dieuwke Fetter was de eerste vrouw die een mannenacht tijdens een wereldbeker mocht sturen.