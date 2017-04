Sprankelend Ajax doet denken aan vervlogen tijden

Trainer Peter Bosz kondigde aan het begin van het seizoen aan dat Ajax op attractieve wijze ook ver kon komen in Europa. Bosz bleef volhardend in een voetbalwereld waar steeds meer nadruk kwam te liggen op resultaatgericht, realistisch voetbal. De achterste gelederen gesloten houden in plaats van de tegenstander bij de strot grijpen, dat was de enige manier om ver te komen in het Europese voetbal. Ajax bewees donderdag het tegendeel.



Op die wijze heerste Ajax in de jaren 70 en 90 ook op de Europese velden. Met weemoed kijken we terug naar drie Europese wedstrijden waarin Ajax de tegenstander alle hoeken van het veld liet zien.