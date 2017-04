Viergever: Alles doet nu nog pijn

In de ultieme slotfase van de strijd in de kwartfinale van de Europa League was Viergever, ondanks het voldoende resultaat, nog niet verzadigd. "Ik zag de ruimte liggen. Het veld lag volledig uit elkaar. Het is dan moeilijk dat niet te benutten. Ook Davinson Sánchez en Kenny Tete staken aan het einde van de tweede verlenging samen nog het hele veld over. 'Wat gaan we nog doen, jongens?' vroeg ik me af. Het kenmerkt de wilskracht van dit team."



Het kostte hem in beide benen kramp. "Alles doet nu nog pijn. Ik heb toch een paar tikjes gekregen. De knie doet nog een beetje pijn, maar dat is morgen vast verbeterd. Het is nu zaak goed te rusten."



Net als veel andere spelers is Viergever nog lang niet okselfris voor PSV zondag. "Dat fysieke tekort moeten we mentaal compenseren tegen PSV. We hebben geen keus. Ajax wil kampioen worden, dus moeten we er morgen staan. De overwinning op Schalke 04 kost veel energie, maar geeft ook veel energie. Pijntjes voel je daardoor minder. Met een uitschakeling in de Europa League zou je toch met een zwakker gevoel in Eindhoven staan."