Veltman en Klaassen in voorselectie Oranje

De opvallendste namen in de voorselectie van bondscoach Danny Blind zijn Wesley Hoedt en Jens Toornstra. Het vaste verdedigingsduo Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma ontbreekt in de voorselectie vanwege blessures. De Southampton-verdediger is al maanden uit de roulatie met een enkelblessure, Bruma viel afgelopen weekend bij VfL Wolfsburg uit met een verrekte kruisband en is drie à vier weken uit de roulatie.



Blind heeft een voorlopige groep van 27 spelers samengesteld. "Ik heb een aantal spelers, onder wie Wesley Sneijder, niet op de voorlopige lijst gezet omdat ze op dit moment niet 100 procent fit zijn. En voor het Nederlands elftal is fitheid een vereiste. Voor deze spelers geldt dat we de komende anderhalve week moeten bekijken of het haalbaar is ze op te roepen.''