Veel belangstelling voor training Ajax, spelers ontspannen

Niet in de war raken

Voelen ze dan echt geen spanning? "Niet echt," zei Donny van de Beek na afloop in de FutureDome, waar journalisten met spelers konden praten. "Natuurlijk denk ik er soms weleens aan hoe mooi het zou zijn om die Cup omhoog te houden, maar daar is eerst nog wat voor nodig: winnen. Daarvoor moeten we ons spel van de laatste weken doortrekken en vooral niet in de war raken."



Nee, de 20-jarige Van de Beek wil vooral niet in paniek raken. Rustig en ontspannen zijn, daar gaat het om. En wat nou als hij onverhoopt toch de basis start? "Dat zou prachtig zijn. Ik zou m'n eigen spel spelen zoals altijd." Hij hoopt in ieder geval niet weer op de lat te schieten, iets wat hem ook in de uitwedstrijd tegen Lyon weer overkwam. "Mijn familie en vrienden zeiden al: je moet niet elke keer op de lat schieten. Toen zei ik: ik schiet hem er met de finale wel in."



De middenvelder kijkt niet op tegen de spelers van Manchester United. "Het zijn allemaal sterren en hele goede voetballers. Maar wij hebben ook een goed team. Ik weet zeker dat we het ze lastig kunnen maken."



Er waren ook enkele tientallen supporters naar De Toekomst gekomen om naar de training te kijken. Die was, in tegenstelling tot wat supporterswebsite AjaxLife eerder deze week communiceerde, niet openbaar toegankelijk.



