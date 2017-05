Van der Wiel: Ik ben voor miljoenen opgelicht

De oud-speler van Ajax en Paris Saint-Germain deed zijn verhaal maandag op de Turkse zender A Haber.



De 46-voudig international ging in zee met zakenman Ümit Akbulut, die hem vroeg te investeren in een gezamenlijke organisatie. "Hij vertelde mij zijn plannen en het leek mij goed. Het leek erop dat ik hem kon vertrouwen," aldus Van der Wiel.



De voetballer begon grote bedragen over te maken aan zijn zogenaamde zakenpartner, uiteindelijk in totaal 4,5 miljoen dollar. Toen Van der Wiel maar niets hoorde over de voortgang, informeerde hij. "Ik vroeg hem hoe het met onze organisaties zat, waarop hij antwoordde dat ik nog eens 600.000 dollar moest betalen. Zou ik dat niet doen, dan kon ik al mijn geld wel vergeten. Dit is Turkije en je kunt niets doen, zei hij."



Van der Wiel heeft een aanklacht bij de Turkse justitie ingediend over oplichting en bedreiging. 'Ik vertrouw erop dat het Turkse rechtssysteem de oplichter aanpakt.'