Transferblog: Serero kán niet naar Reading

Serero kán niet naar Reading

Thulani Serero mag weg bij Ajax, mar zet zijn carrière niet voort bij Reading. De Championship-club waar Jaap Stam trainer is zou de Zuid-Afrikaan graag ophalen, maar Serero blijkt geen werkvergunning te kunnen krijgen in Engeland.



"Hij is een kwaliteitsspeler. Ik zou hem graag hier naartoe halen, maar hij krijgt geen werkvergunning", directeur voetbalzaken van Reading Brian Tevreden uit aan VICE Sports. "Jouw land moet in de top 50 zitten voordat je in aanmerking kan komen voor een werkvergunning in Engeland, dat is een nieuwe regel. Zuid-Afrika staat in de zestig, dus dan kom je sowieso niet in aanmerking. Daar is niks aan te doen."