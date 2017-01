Transferblog: 'Huntelaar volgende zomer naar Ajax volgens BILD'

Gudelj vertrekt definitief naar China

Het hing al even in de lucht, maar het is donderdag door Ajax bevestigd: Nemanja Gudelj verlaat de Amsterdammers en gaat aan de slag bij het Chinese Tianjin TEDA F.C.



Gudelj kwam in de zomer van 2015 van AZ naar Ajax en speelde in totaal 59 officiële wedstrijden in het eerste elftal en scoorde daarin zeven keer. In het huidige seizoen belandde de middenvelder, nadat hij aanvankelijk nog geregeld in de basis begon, op de bank.



Begin november werd hij uit de selectie gezet, omdat hij in een gesprek met Ajaxtrainer Peter Bosz aangaf zich niet te kunnen motiveren als bankzitter.