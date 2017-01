Transferblog: 'Arveladze weg bij Maccabi Tel Aviv'

Overmars bevestigt interesse El Ghazi

Ajax-directeur spelersbeleid Marc Overmars zou tegenover Tuttomercatoweb hebben bevestigd dat er interesse in de linksbuitenspeler. 'Twee clubs uit Italië hebben geïnformeerd naar El Ghazi, maar ik zeg niet welke. Ik kan vertellen dat er een kans is dat El Ghazi in januari vertrekt,' aldus Marc Overmars over El Ghazi, die in belangzelling zou staan van clubs als AS Roma, Lazio en AC Milan.



Zo zou volgens Sky Sports Italia intensief contact zijn geweest tussen As Roma en de zaakwaarnemer van El Ghazi.