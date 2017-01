Transferblog: 'Ajax wil Riedewald niet laten gaan'

Groothuizen mogelijk definitief weg

De Deense club Nordjsaelland denkt erover na Ajax-keeper Indy Groothuizen definitief te houden. Hij speelt momenteel al in huurverband voor de club.



De Deense club laat via Tipsbladet weten dat het binnenkort het gesprek met Ajax over de toekomst van de keeper zal aangaan. 'We zijn blij dat Indy is gekomen en hij heeft het goed gedaan. Indy is nog volop in ontwikkeling, en hij bezit nog veel potentieel dat nog tot uiting moet komen. We zullen in de zomer met de betrokken partijen kijken wat we gaan doen,' aldus de coach tegen het Deense blad.



Indy durft zelf nog geen uitspraken te doen, al is hij wel tevreden over de eerste seizoenshelft bij de club. 'Het is een goede eerste helft geweest. Aan het begin, tijdens de eerste paar weken, had ik het een beetje moeilijk. Maar inmiddels voel ik me helemaal thuis, en dat zie je terug in mijn spel.'