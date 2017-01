Transferblog: Ajax wil dure Deulofeu liever huren

Talentvolle Belg naar vorstendom

Franco Antonucci heeft zonder een bal te raken in Ajax 1 Amsterdam verlaten. De Belg die in 2015 over kwam van Anderlecht is pas zeventien en speelde zijn wedstrijden daarom in Ajax Onder-19. AS Monaco lokte hem naar Zuid-Frankrijk.



Lucratief is het van de hand doen van de Belgisch jeugdinternational wel. In 2015 werd Ajax voor vijf ton eigenaar van de jonge aanvaller, AS Monaco gireert volgens De Telegraaf tussen de tweeënhalf en drie miljoen euro richting Amsterdam.