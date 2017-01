Transferblog: 'Ajax gaat bieden op jonge Braziliaan'

'Interesse van Ajax is er zeker'

Ajax lijkt de huidige winterse transferperiode vooral te zullen gaan gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe vleugelspeler. Over die posities waren er in de eerste seizoenshelft nog wel eens klachten en bovendien lijkt een vertrek van Anwar el Ghazi aanstaande. Bertrand Traoré speelt met Burkina Faso het toernooi om de Africa Cup en is dus ook tijdelijk afwezig.



Bovenaan het lijstje van kandidaten lijkt nu Everton Felipe uit Brazilië te staan. De nog relatief onbekende Felipe is pas negentien jaar, maar zou de overstap naar Europa dus al kunnen maken. Dat zegt zijn zaakwaarnemer Marineu Barros tegen het Braziliaanse Superesportes: “Ajax onderhandelt over het vertrek van een eigen speler en als dat rond is, zullen ze een officieel bod uitbrengen om Everton op te halen in Brazilië."



De uitspraak van Barros zou kunnen wijzen op het naderende akkoord dat Ajax met Lazio Roma over Anwar El Ghazi heeft. “De interesse is er en die is erg sterk.”