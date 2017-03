Syrische keeper heeft geen woorden voor droomstart

Hij heeft ontzettende spierpijn, en het gaat allemaal wat snel. Maar van een betere in start in Nederland had hij niet durven dromen. De gevluchte keeper uit Syrië, Tarek Karboutli (30), deed vorige week vanuit de asielopvang in Zaanstad zijn verhaal in deze krant. Een dag later stond hij naast Ajaxbaas Michael Kinsbergen naar Ajax-Heracles te kijken. Vanuit de skybox. En Edwin van der Sar kwam hem ook nog eens de hand schudden - zijn jeugdheld.



"Hij kreeg een kop als een boei," zegt Marina van Notten (56), die Karboutli ontmoette in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Leros. Samen met haar man en dochter reisde ze vorig jaar af naar Leros om vrijwilligerswerk te doen. Haar man Jan Petit (58) leidde daar voetbaltrainingen. "Karboutli deed mee, en viel meteen op."



Zodra ze vorige week op Facebook zag dat Karboutli in de asielopvang in Zaanstad verbleef, pikte ze hem op en nam hem in huis op de Prinsengracht. "De kinderen wonen op zichzelf, dus we hebben ruimte over. Hoe nu verder weet ik ook niet. We zijn aan het improviseren."