Supporters Oranje willen Van Gaal terug als bondscoach

Wij zouden het fantastisch vinden als hij het wil doen. Theo Pouw Ajacied Matthijs de Ligt bij aankomst op Schiphol na de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije © ANP

Pouw zag zaterdag op de tribune om zich heen fans met witte zakdoekjes zwaaien, iets wat zelden gebeurt bij Oranje. "Logisch, ook bij de meest trouwe fans was het geduld op. Ze reizen de hele wereld over om hun land te steunen, maar worden al twee jaar teleurgesteld. De oranjefans willen weer een EK of WK meemaken, maar dat zit er nu even niet in."



Pouw rekent dinsdag in de oefeninterland tegen Italië op een getergd Oranje. "Ze moeten zich nu bewijzen.'' De supportersclub verwacht 35.000 tot 40.000 toeschouwers in de verre van uitverkochte Arena. "De echte 'diehards' komen echt wel. Juist nu moeten we achter Oranje staan.''