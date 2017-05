Spelers en fans van Ajax vieren feest in Lyon

"Don't worry'', zongen de supporters een evergreen van Bob Marley. Maar wat hadden ze zich druk gemaakt.



Klaassen

"We begonnen zo goed'', zei aanvoerder Davy Klaassen even tegen de Nederlandse pers. "Maar wat maken we het onszelf lastig. Maar een finale met Ajax. Wie had dat verwacht.''



Klaassen wilde nog meer zeggen maar danste weer het veld op toen hij de supporters zijn naam hoorde schreeuwen.Iedereen was door het dolle heen bij Ajax. Doelman André Onana voorop. De emotionele keeper liep direct na het laatste fluitsignaal al een ereronde alsof hij een thuiswedstrijd achter de rug had.



Daarna bleef hij maar dansen en springen. "We zijn een echte ploeg'', vond hij. "We hadden vorige week met meer dan 4-1 kunnen winnen en nu verdienden we meer dan een 3-1 nederlaag. Maar het was genoeg.''