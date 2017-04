Sjaak Swart: 'Ajax heeft geen leiders'

Het kampioenschap is voor Ajax uit het zicht geraakt door het gelijkspel bij Excelsior, zegt Swart in een interview met De Volkskrant. "Dat is de nekslag geweest."



De krant heeft Swart geinterviewd samen met oud-Feyenoorder Rinus Israël, die zegt dat Ajax nooit kon profiteren van puntverlies van Feyenoord. "Dan verdien je de titel ook niet."



Swart reageert: "Je hebt gelijk, Rinus. Kijk hoe Feyenoord tegen Heerenveen een achterstand omboog en hoe Ajax bij Excelsior speelde. Ik had ze nog gewaarschuwd na die overwinning op Kopenhagen."



De schaal naar Rotterdam

Volgens Mister Ajax had zijn club er ook tegen Excelsior moeten staan. "En wat zie ik? Slappe hap. Dan erger ik me kapot. Ajax heeft geen leiders, ik mis de pure winnaarsmentaliteit. Rinus was een winnaar, ik ook. Zie ik die spelers staan in zo'n kringetje op het veld, high-fives geven en roepen: we gaan ervoor. Begint de wedstrijd en wat denk je? Zijn ze niet vooruit te branden.



Ondanks zijn kritiek denkt Swart wel dat Ajax zondag de klassieker wint, met 2-1. Maar: "Als Feyenoord zondag wint in de Arena, kunnen ze die schaal meteen meenemen naar Rotterdam."



Lees het interview met Sjaak Swart van eerder deze maand: 'Ik ben geen ouwe mopperaar'