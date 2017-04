Sinkgraven heeft nog te veel last van knie voor PSV

"Al kunnen we morgenpas echt de balans opmaken," zei Bosz.

"Twee dagen rust is niet voldoende om te herstellen van een wedstrijd van negentig minuten. Dus zeker niet van een wedstrijd van 120 minuten. Maar het is een gegeven dat de wedstrijd tegen PSV niet wordt verplaatst. We hebben wel veel mentale energie erbij gekregen. Het was een ander verhaal geweest als we waren uitgeschakeld," aldus de Ajax-coach.



PSV lijkt zich te moeten neerleggen bij de derde plaats in de Eredivisie. "Maar ze zullen tegen ons vol voor een goed resultaat gaan," verwacht Bosz. "We moeten gewoon doen waar we goed in zijn. Als zij achter ons aan moeten lopen, dan kan de stemming in het stadion ook omslaan. Zij hebben misschien een fysiek voordeel omdat ze langer rust hebben. Laten we dat maar mentaal compenseren."



Bosz verwacht dat Ajax de competitie zondag spannend kan houden. "Sterker nog: ik hoop dat we die competitie minder spannend kunnen maken door zondagavond bovenaan te staan," stelde hij. "Of ik verwacht dat mijn oude club Vitesse zich een week voor de bekerfinale nog gaat inspannen tegen Feyenoord? Natuurlijk gaan ze dat doen. Die spelen met het mes tussen de tanden. Een week voor de bekerfinale wil je een goed gevoel hebben en zeker niet met een nederlaag van het veld stappen."