Seizoenkaarten Ajax pijlsnel uitverkocht

95 procent van de mensen die al een seizoenkaart hadden, verlengden deze. Daar zijn ruim 5000 nieuwe seizoenkaarthouders bijgekomen, meldt de club. De overige tickets worden apart gehouden voor fans zonder seizoenkaart, die zo ook een thuiswedstrijd kunnen bezoeken.



Door het recordaantal verkochte seizoenkaarten zijn er na de zomer minder losse wedstrijdtickets beschikbaar. Zodra het speelschema voor de Eredivisie bekend is, doet de club de losse wedstrijdtickets vanaf 10 juli ook in de verkoop.



Vorig jaar bezochten gemiddeld 49.620 toeschouwers per keer een thuiswedstrijd van Ajax, weet VI. In de Johan Cruijff Arena is plaats voor in totaal 53.502 mensen.