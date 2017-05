Scheidsrechter Rocchi leidt Ajax tegen Lyon

De Italiaan krijgt in een uitverkochte Arena hulp van de grensrechters Elenito Di Liberatore en Mauro Tonolini. Luca Banti en Paolo Valeri, eveneens afkomstig uit Italië, zullen de doellijnen bewaken.



De 43-jarige Rocchi floot Ajax eerder al tijdens Europese duels met Manchester United en Anderlecht.



Ajax en Olympique Lyon trappen woensdag om 18.45 uur af. De wedstrijd zou eigenlijk op 4 mei gespeeld worden, maar is een dag vervroegd in verband met dodenherdenking. De return staat voor 11 mei in Lyon op het programma.



Uitverkocht

De winnaar over beide duels treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale, die op 24 mei in Stockholm wordt afgewerkt.



Het eerste duel dat Ajax in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon speelt is volledig uitverkocht, meldde de club zondag.



