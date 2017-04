Schalke wil 'tot over pijngrens' tegen Ajax

'Ik wil een team zien, dat vanaf de eerste seconde strijdt voor de kleine kans die we nog hebben'', zei hij in een interview met de Duitse krant Bild.



De ploeg uit Gelsenkirchen werd afgelopen donderdag in Amsterdam overrompeld door Ajax en mocht zich gelukkig prijzen met een nederlaag van 2-0. In de competitie zit het dit seizoen ook niet mee: Schalke staat tiende en dreigt kwalificatie voor Europees voetbal mis te lopen.



Tönnies probeert de kalmte te bewaren bij de club van Klaas-Jan Huntelaar, waar verhalen over geldzorgen de ronde doen. "Zelfs als we ons niet plaatsen voor de Europa League, hoeven we geen topspelers in de uitverkoop te zetten. Integendeel. We hebben de afgelopen jaren voldoende marge opgebouwd."



Lees ook: Sprankelend Ajax doet denken aan vervlogen tijden