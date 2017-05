Sánchez is de beste Ajacied van het seizoen

Top 10 het Paroolklassement 1 Davinson Sánchez (3,13)

2 André Onana (3,10)

3 Davy Klaassen (2,93)

4 Joel Veltman (2,90)

5 Nick Viergever (2,87)

6 Jaïro Riedewald (2,85)

7 Daley Sinkgraven (2,83)

8 Kasper Dolberg (2,76)

9 Hakim ziyech (2,75)

10 Amin Younes (2,67)

Hij was aan het begin van het seizoen de grote onbekende, de 20-jarige verdediger uit Colombia. We wisten in Nederland dat Sánchez met zijn vorige club Atlético Nacional de Copa Libertadores (de Zuid-Amerikaanse Champions League) had gewonnen. Maar verder?



Hij had even wat tijd nodig om zich aan te passen aan de Nederlandse manier van voetballen. En juist in die periode speelde Ajax slecht en scoorde spelers als Klaassen weinig punten in het klassement.



Maar de man die we nu kennen als blok beton in de verdediging van Ajax liet al snel zien dat hij een aanwist was: Sánchez veroverde een basisplaats om die niet meer af te staan. En hij deed het niet alleen goed als rots in de branding; hij was ook vijfmaal trefzeker in de competitie.



20 wedstrijden

Dick Sintenie, de Ajaxwatcher van Het Parool, beoordeelde de spelers van Ajax dit seizoen elke officiële wedstrijd. Hij gaf een speler minimaal 1 ster en maximaal 5 sterren. In de eindstand is het gemiddelde van die beoordelingen opgenomen.



Alle wedstrijden in de eredivisie, KNVB-beker, voorronde Champions League en Europa League telden mee. Spelers moeten minimaal 20 wedstrijden hebben gespeeld om in het eindklassement te worden opgenomen.



