Riedewald en Tete starten tegen Lyon, Klaassen trots

'Ze zijn er klaar voor'', zei trainer Peter Bosz. "Ik weet zeker dat ze er zullen staan.''



Tete en Riedewald verloren in het begin van het seizoen hun basisplaats en kregen vervolgens nauwelijks speeltijd meer in het eerste elftal. "Maar ik ben nooit ontevreden over hun inzet geweest," zei Bosz. "En nu heb ik ze plotseling nodig in een halve finale van de Europa League. Dat is ook voetbal.''



Klaassen trots

Aanvoerder Davy Klaassen glom tijdens het perspraatje een dag voor de wedstrijd van oor tot oor. "Dit is zo lang geleden voor deze club'', vertelde de aanvoerder. "Ik heb van mijn vader gehoord hoe het vroeger was. En nu mag ik het zelf gaan meemaken. Dat is heel speciaal.''



Bij Lyon is Alexandre Lacazette een vraagteken. De Franse topschutter leek maandag nog niet hersteld van een hamstringblessure, maar stapte dinsdag toch in het vliegtuig naar Amsterdam. Volgens Franse media is de kans echter klein dat Lacazette ook speelminuten krijgt in de krachtmeting met Ajax.



Ook Corentin Tolisso heeft zich bij de selectie gevoegd. De middenvelder viel vrijdag uit met een enkelblessure tijdens het door zijn ploeg gewonnen competitieduel met Angers (2-1), maar lijkt daar voldoende van hersteld. Tolisso is een waardevolle speler in het elftal van de huidige nummer vier van Frankrijk. De 22-jarige Fransman speelde dit seizoen 29 wedstrijden in de Ligue 1 en maakte acht doelpunten.