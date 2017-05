Reacties op verloren finale: 'Het zat er niet in voor Ajax'

Klaassen: Niet goed vandaag

Een ontgoochelde Davy Klaassen stak de hand in eigen boezem. "We waren niet goed vandaag en dan is het tegen zo'n team heel moeilijk om te winnen'', reageerde de teleurgestelde Ajax-aanvoerder bij RTL7. "Het zat er vandaag niet in.''



Ajax kwam in een volgepakt stadion in Stockholm maar moeilijk in zijn eigen spel tegen United en creëerde weinig kansen, wist ook Klaassen.



"Zij wachten af en schieten elke bal naar voren en maken twee mazzeltjes, dat is het verschil vandaag. Daarna ging United steeds verder achteruit. We probeerden wel erdoorheen te spelen, maar de tegenstander wist precies wat we gingen doen. Als je dan geen topdag hebt wordt het moeilijk.''



Veltman zag het Museumplein

Het had zo mooi kunnen zijn, besefte Joël Veltman toen hij met een zilveren medaille op zijn borst van het speelveld in de Friends Arena wandelde. "Voor de finale zagen we een vol Museumplein en al die mensen hier in het stadion. Prachtig, maar het werd geen feest voor ons.''



"Van alle ploegen in de Europa League hebben wij de meeste kansen gekregen dit toernooi'', besefte Veltman. "Maar ik denk dat we zijn blijven steken op één mogelijkheid. Die van David Neres in de slotfase toen het allang 2-0 stond en de finale eigenlijk allang was gespeeld. United verdedigde goed, heel goed. Maar wij deden het niet goed.''