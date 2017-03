Peter Bosz geeft nog niet op

'Het wordt lastiger, maar het is nog niet gelopen," stelde hij. "Ik heb wel meer vreemde dingen gezien in het einde van competities."



Twee weken voor de klassieker in de ArenA heeft Ajax inmiddels zes punten minder dan de trotse koploper uit Rotterdam. Feyenoord heeft bovendien nog een beter doelsaldo. Dus zelfs als Ajax alle resterende duels, inclusief de uitwedstrijd bij PSV wint, dan mag Feyenoord waarschijnlijk nog twee keer verliezen.



Bosz deed zijn best om niet naar excuses te zoeken voor de ondermaatse prestatie van Ajax. "We waren niet goed genoeg", zei hij. "We moeten het hebben van goed voetballen maar we kwamen veel te veel in de duels. Natuurlijk was het gras hier niet goed en is het zwaar als je op donderdag en zondag moet spelen. Maar dat willen we toch graag. We moeten daar wel beter mee omgaan. Want we speelden laatst ook gelijk tegen FC Groningen na een Europees duel."



