Peter Bosz: 'Een eer om voor Dortmund te gaan werken'

Dinsdag werd bekend dat Bosz al na een jaar vertrekt bij Ajax.



Over zijn nieuwe werkgever zei hij: "Ik vind het bijzonder dat ik bij zo'n grote club aan mag treden; een club die misschien wel behoort tot een van de tien grootste van Europa. Het spel, het jonge team: ik verheug me er zeer op," zei de oud-trainer van Ajax in gedegen Duits.



Bosz begint 7 juli met het trainingsprogramma bij zijn nieuwe club. De directie van Dortmund sprak ook op de persconferentie. Het aanvallende, attractieve voetbal waar Bosz afgelopen jaar bekend om is geworden was volgens de club de hoofdreden de trainer aan te willen trekken.



Het was volgens chef Hans-Joachim Watzke van Borussia al snel duidelijk dat Bosz de nieuwe trainer moest worden. "We willen ook Ajax bedanken. De club heeft zich zeer coöperatief en collegiaal opgesteld tijdens de onderhandelingen."



