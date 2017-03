Pancratius eerste kampioen van Nederland, eerste zege AFC in 2017

Amateurvoetbal

Pancratius is dit seizoen de eerste kampioen van Nederland bij de standaardelftallen. De club uit Badhoevedorp heeft in de zaterdag vierde klasse E tot nu toe alle vijftien gespeelde wedstrijden gewonnen en is niet meer te achterhalen door de concurrentie. Pancratius kreeg de kampioensschaal en medailles vanwege het eerste kampioenschap bij BVV'31 in Blaricum.



De ploeg van coach Danny Hijzeldoorn won daar met 4-1. Dat terwijl de voorbereiding op het duel niet vlekkeloos verliep. Pancratius stond door de afsluiting van de A1 lang in de file en daarom begon de wedstrijd uiteindelijk een half uur later.



AFC heeft voor het eerst in 2017 een competitieduel gewonnen. Spakenburg werd met 2-1 verslagen. Pieter Koopman en een eigen doelpunt van Spakenburg zorgden voor de eerste driepunter van het jaar voor AFC. De ploeg van coach Ton du Chatinier klimt door de overwinning van de elfde naar de negende plaats in de tweede divisie.



Swift is momenteel de beste club van Amsterdam in de zaterdag hoofdklasse A. De ploeg van coach Mark Evers won op De Toekomst de derby tegen Ajax met liefst 5-0. Jaap Smeeing (twee), Ron Rosenhart, Bas Buimer en Dennis Dinkgreve maakten de doelpunten. Swift staat door de zege op de vijfde plaats en is volop in de race voor een plek in de nacompetitie. Nummer zes Ajax heeft zeven punten minder en kan een topklassering dit seizoen uit het hoofd zetten.



Basketbal

De basketballers van Apollo hebben in de strijd om een plaats in de play-offs een belangrijke zege behaald. De Amsterdammers wonnen in Weert met 67-55 van BSW. De basis voor de overwinning werd in het eerste kwart gelegd. Apollo nam daarin een 22-9 voorsprong en in het vervolg van het duel kwam de zege niet in gevaar. Omdat directe concurrent Leeuwarden verloor van Rotterdam staat Apollo weer op de zesde en laatste play-offplaats met een voorsprong van twee punten op Leeuwarden.



Hockey

De hockeyers van Pinoké kwamen met drie zeges en een gelijkspel goed uit de winterstop. In de derby bij Amsterdam kwam aan die mooie serie hard een einde. Pinoké verloor met 6-1. Justin Reid-Ross (drie strafcorners), Billy Bakker, Mirco Pruyser en Valentin Verga maakten de doelpunten voor Amsterdam, Aran Zalewski redde in het Wagener-stadion de eer voor Pinoké.



Korfbal

Blauw-Wit heeft voor een enorme verrassing gezorgd in de eerste wedstrijd van de play-offs door met 27-23 te winnen van titelfavoriet PKC. De club uit Papendrecht had alle competitieduels gewonnen. Momo Stavenuiter was met acht doelpunten topscorer bij Blauw-Wit, dat zich vrijdag bij winst thuis op PKC plaatst voor de finale om de landstitel in de Ziggo Dome. Bij een nederlaag volgt vier dagen later een beslissingsduel in Papendrecht.