Oranje traint voor het eerst onder Fred Grim

De oud-trainer van Almere City FC en Jong Oranje vervangt in het stadion van AZ de ontslagen bondscoach Danny Blind. Het is voor het eerst in twintig jaar dat het Nederlands elftal dinsdag tijdens een interland wordt geleid door een interim-bondscoach



Het is de bedoeling dat Grim het Nederlands elftal maar één interland helpt. De KNVB gaat de komende weken op zoek naar een nieuwe bondscoach, die de nationale ploeg misschien nog naar het WK van volgend jaar in Rusland kan leiden.



Oranje oefent op 31 mei tegen Marokko. Na een vriendschappelijk duel met Ivoorkust (4 juni) volgt op 9 juni de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.



Ajax

Oud-doelman Grim werd vorig jaar september op voorspraak van Blind toegevoegd aan de technische staf van Oranje, na het vertrek van assistent-bondscoaches Marco van Basten en Dick Advocaat.



Grim speelde jarenlang met Blind bij Ajax. Als reservekeeper maakte Grim de grote Amsterdamse successen in de jaren negentig mee. Als trainer werkte hij in diverse functies bij Ajax, Sparta Rotterdam en Almere City FC, waarbij hij als hoofdtrainer de nodige indruk maakte.



