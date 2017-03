Oranje hoeft nog niet te wanhopen

Het zou eenvoudig moeten zijn, maar gezien het spelniveau van zaterdagavond zijn vier zeges nog ver weg. Verzachtende omstandigheid: de twee lastigste tegenstanders op papier, Zweden en Bulgarije, komen nog naar Nederland, en thuis is altijd makkelijker dan uit. Oranje speelt uit tegen Wit-Rusland en Luxemberg. Het vijfde pouleduel is uit tegen Frankrijk.



Na de pijnlijke nederlaag zaterdag werd geroepen dat de kans op het WK was geslonken tot het nulpunt. Dit valt wel mee. De acht beste nummers twee in de negen Europese kwalificatiepoules spelen play-offs voor de vier laatste tickets voor het WK.



Groep A

In de groep van Nederland staat Frankrijk met 13 punten uit 5 wedstrijden fier aan kop. Zweden en Bulgarije volgen met respectievelijk 10 en 9 punten. Nederland is de vierde in rij met 7 punten.