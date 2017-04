Onderzoek naar zakelijk handelen oud-Ajaxcoach Ten Cate

Dat meldt de NOS. Advocaat Oscar Hammerstein zal namens een deel van de aandeelhouders van het bedrijf begin volgende week een juridische procedure starten om Ten Cate persoonlijk aansprakelijk te stellen.



De aandeelhouders stellen dat Ten Cate Tinker Travel failliet wil laten gaan om met de verkoop van de know-how in het bedrijf miljoenen te verdienen. Ze hebben inmiddels een onderzoek laten instellen, waarin onder meer wordt gekeken naar de bestuurlijke betrokkenheid van Ten Cate.



Valse voorwendselen

Ten Cate ontkent de beschuldigingen en noemt het onderzoek een schandelijke actie. De trainer zegt dat hij aandeelhouder is voor een miljoen euro. Een week nadat hij aandeelhouder was geworden, bleek dat het bedrijf in slecht weer verkeert. Volgens Ten Cate is dat het gevolg van mismanagement. "Ik ben er onder valse voorwendselen binnengehaald.''



Ten Cate werkte eerder bij Vitesse en FC Barcelona. In 2006 volgde hij Danny Blind op als hoofdcoach bij Ajax. In 2008 moest hij de club na wanprestaties in de Champions League en de Uefa Cup verlaten. Ten Cate werkt sinds 2015 als hoofdtrainer bij Al-Jazira Club in Abu Dhabi.