OM doet niets met spandoek 'bedreiging' Sjaak Swart

Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Rotterdam weten. Op het spandoek, dat op de gevel van een café in Rotterdam zou hangen, staan de namen Johan C., Piet K. en Sjaak S.. Achter de eerste twee namen, die naar de recent overleden Johan Cruijff en Piet Keizer lijken te verwijzen, staat een vinkje. Het vakje achter de naam Sjaak S., waarschijnlijk de derde Ajacied Sjaak Swart, is nog leeg.



Twitteraars zagen in de boodschap een doodsbedreiging, maar het OM deelt deze mening niet. "Het is niet fraai," zegt een woordvoerder van het OM, "maar dat maakt het nog geen doodsbedreiging. Feitelijk staan hier alleen een paar namen op een spandoek."



Een ander probleem is dat het OM niet kan verifiëren waar het spandoek precies vandaan komt. "We weten niet waar het gehangen heeft of wie het heeft opgehangen. We kunnen hier op dit moment niets mee."