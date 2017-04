Olympique Lyon met winst op Angers naar Amsterdam

Mathieu Valbuena en Nabil Fekir (vrije trap) zorgden er met hun doelpunten in de eerste helft voor dat de ploeg van trainer Bruno Génésio de vierde plek in de Franse competitie weer overnam van Girondins Bordeaux.



Lyon komt volgende week naar Amsterdam voor de eerste confrontatie met Ajax in de halve finales van de Europa League. Depay haakte kort voor de aftrap af omdat hij te veel last had van een enkelblessure, een dag eerder opgelopen tijdens de training.



Treffer

Topschutter Alexandre Lacazette ontbrak ook nog bij Lyon. De spits die dit seizoen al 24 doelpunten maakte in de Ligue 1 kampt met een hamstringblessure. Het is daardoor onduidelijk of hij woensdag kan meedoen tegen Ajax. Lyon kwam na rust in de problemen toen Cheikh Ndoye de aansluitingstreffer maakte namens de ploeg die deze week de finale van de Coupe de France haalde.



Angers moest het laatste kwartier met een man minder spelen, nadat Mateo Pavlovic met rood van het veld was gestuurd. Tegen tien man trok Lyon de zege over de streep.