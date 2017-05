Mourinho: Ajax ten onrechte in finale

Veel vriendelijke woorden voor de opponent had hij niet. Mourinho sprak van 'zeer goede jonge spelers', een 'uitstekende scouting' en een 'sterke opleiding'. Maar zijn collega Peter Bosz werd weggezet als een nobody. "Ik houd er niet van om te praten over trainers die ik niet heel goed ken," zei hij knorrig.



Volledige selectie

Spelers van Ajax wilde hij er evenmin uitlichten. "Als ik goed of slecht over ze spreek, motiveer ik hen. Daarom zeg ik niets."



Mourinho reist met zijn volledige selectie af naar de Friends Arena. "Een paar op krukken, maar iedereen gaat mee," gaf hij aan. Zlatan Ibrahimovic, recent geopereerd aan zijn knie, zal dus ook bij de finale aanwezig zijn.



Middenvelder Daley Blind kan waarschijnlijk rekenen op een basisplaats, terwijl Timothy Fosu-Mensah, net terug van een schouderkwetsuur, morgen in de wedstrijd tegen Crystal Palace een plek in de selectie kan afdwingen.



