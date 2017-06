Michael Reiziger nieuwe trainer Jong Ajax

Dat heeft Ajax dinsdagavond laten weten.



Reiziger (44) was de afgelopen drie seizoenen assistent-trainer van het eerste elftal van Sparta Rotterdam. De 72-voudig international werkte eerder als jeugdtrainer bij Sparta en maakte ook deel uit van de technische staf van de nationale ploeg voor spelers jonger dan zeventien jaar.



Reiziger is bij Jong Ajax de opvolger van Marcel Keizer, die na het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund het eerste elftal van de verliezend finalist van de Europa League onder zijn hoede krijgt.



Gouden team

Reizer speelde zelf in de jeugd van Ajax en schopte het tot de hoofdmacht. Hij maakte deel uit van het gouden team dat in de jaren negentig onder leiding van Louis van Gaal onder meer de Champions League won. Vervolgens speelde hij onder meer voor AC Milan en Barcelona.



"Het is geweldig om terug te keren naar de club waar het voor mij allemaal begonnen is en ik bovendien mijn grootste successen heb behaald," verwijst Reiziger naar de successen die hij met Ajax beleefde. "De afgelopen jaren heb ik als assistent bij Sparta flink wat ervaring opgedaan op trainersgebied. Het kampioenschap in de Jupiler League was prachtig en afgelopen jaar hebben wij ons gehandhaafd in de eredivisie. Nu is het tijd voor een volgende stap in mijn carrière. Bij Jong Ajax krijg ik te maken met de grootste talenten van het land. Ik kan niet wachten om met hen aan de slag te gaan."



Algemeen directeur Edwin van der Sar, oud-ploeggenoot van de nieuwe trainer van Jong Ajax, is blij met zijn komst. "Het is mooi dat Reiziger komend seizoen aan het roer staat van ons beloftenelftal. Hij is een talentvolle trainer die de jeugdopleiding zelf heeft doorlopen en de club goed kent. In overleg met Reiziger hopen wij op korte termijn een assistent aan te stellen, George Ogararu volgt het komende jaar namelijk de opleiding Coach Betaald Voetbal in Roemenië. Dat is niet te combineren met het drukke programma in de Jupiler League." Ajax is ook nog op zoek naar een assistent voor Keizer bij het eerste elftal. Aron Winter is een belangrijke kandidaat voor die vacature. Hij was het afgelopen seizoen trainer van de hoogste jeugdploeg van Ajax. Die functie gaat John Heitinga in het nieuwe voetbaljaar vervullen.



