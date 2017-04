Maakt Ajax het waar in Europa?

Het elftal van Peter Bosz verdedigt vanaf 21.05 uur in de uitwedstrijd bij Schalke 04 een voorsprong van 2-0. Ajax overklaste de Duitse tegenstander vorige week in het eerste duel van de kwartfinale van de Europa League. Toch is de nummer twee van de eredivisie nog allesbehalve gerust op een goede afloop van het tweeluik. Daarvoor heeft Schalke 04 ook dit seizoen te vaak laten zien dat het boven zichzelf kan uitstijgen.



Trainer Bosz beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de geblesseerde Daley Sinkgraven is niet inzetbaar. Hij wordt waarschijnlijk vervangen door de zeventienjarige Matthijs de Ligt.



Het zou heel goed kunnen dat Kasper Dolberg en David Neres voorin moeten wijken voor Bertrand Traoré en de eveneens zeventienjarige Justin Kluivert. Davy Klaassen, André Onana, Nick Viergever, Davinson Sánchez en Kenny Tete missen de volgende Europese wedstrijd van Ajax als ze een kaart krijgen.



Ajax kwam in het seizoen van 1996-1997 voor het laatst zo ver, in de UEFA Champions League.



