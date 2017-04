Lyon mogelijk zonder Tolisso tegen Ajax

Olympique Lyon heeft er in de aanloop naar het eerste duel met Ajax in de halve finales van de Europa League weer een zorg bij. Middenvelder Corentin Tolisso ging vrijdag tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Angers (1-2) in de slotfase per brancard van het veld, na een tackle op zijn enkels van Mateo Pavlovic. De Kroatische verdediger werd daar met rood voor bestraft.



Tolisso is een van de belangrijkste spelers in het elftal van trainer Bruno Génésio. De 22-jarige Fransman, die vorige maand debuteerde in de nationale ploeg, speelde dit seizoen 29 wedstrijden in de Ligue 1 en maakte daarin acht doelpunten.



Achter de naam van topschutter Alexandre Lacazette staat ook een groot vraagteken voor woensdag, als Lyon en Ajax elkaar treffen in Amsterdam. De Franse spits traint vanwege een hamstringblessure vooralsnog niet mee. "Het is een race tegen de klok," zei Génésio in de aanloop naar het duel met Angers. Memphis Depay ontbrak vrijdag door een enkelblessure. De international van Oranje doet ook niet mee tegen Ajax, omdat hij Europees niet speelgerechtigd is voor zijn nieuwe club.