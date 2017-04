LIVE: Schalke komt op 2-0, Ajax is voorsprong kwijt

Bertrand Traoré is donderdagavond vanaf 21.05 uur de spits van Ajax in de uitwedstrijd bij Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. De huurling van Chelsea krijgt de voorkeur boven Kasper Dolberg, die pas net is hersteld van een liesblessure.



Ajax start met twee zeventienjarige spelers in de volgepakte Veltins Arena. Matthijs de Ligt en Justin Kluivert waren niet eens geboren toen hun club in 1997 voor de laatste keer in een Europese halve finale stond. Onder trainer Louis van Gaal strandde Ajax destijds tegen Juventus in de halve eindstrijd van de Champions League. Sindsdien bereikten alleen nog Feyenoord (winnaar UEFA Cup 2002), PSV (halve finale Champions League 2005) en AZ (halve finale UEFA Cup 2005) de laatste vier van een Europees toernooi.



Ajax plaatst zich tegen Schalke 04 voor de halve finale van de Europa League als het een voorsprong van 2-0 weet te verdedigen.



Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt en Viergever; Ziyech, Schöne en Klaassen; Kluivert, Traoré en Younes.



Opstelling Schalke: Fährmann; Riether, Höwedes, Nastasic, Kolasinac; Stambouli, Bentaleb; Caligiuri, Goretzka, Meyer; Burgstaller.